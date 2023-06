Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra este campioane Uniunii Europene (UE) dupa proporția tinerilor care nu invața și nici nu lucreaza. Datele publicate vineri de Eurostat arata ca mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati, in educatie sau formare, asa-numitii NEETs, in anul…

- Fundația Adept cu sediul in Saschiz deruleaza proiectul Metamorphosis. In Romania, proiectul va duce la restaurarea și extinderea habitatelor celor 15 specii de fluturi vizate, dezvoltarea de acorduri cu fermierii ce gestioneaza anumite terenuri incluse in proiect, dar și la crearea unei aplicatii pentru…

- Neplata TVA-ului va deveni, in anumite condiții, infracțiune. Președintele Romaniei a promulgat, vineri, 19 mai 2023, legea prin care fraudele transfrontaliere (inclusiv tentativele de fraudare) prin care bugetul Uniunii Europene este „vaduvit” de cel puțin zece milioane de euro...

- Scandalul prescripției a ajuns pe masa magistraților de la Curții de la Luxemburg, care urmeaza sa decida daca judecatorii romani pot ignora sau nu deciziile instanței de control constituțional in masura in care acestea creeaza, prin aplicare, un „risc sistemic de impunitate”. urtea de Justiție a Uniunii…

- Republica Moldova poate deveni stat membru al Uniunii Europene mai devreme de anul 2030. Pronosticul optimist aparține expertului Watchdog, Valeriu Pașa, potrivit caruia contextul regional este unul prielnic eurointegarii Republicii Moldova, iar autoritațile de la Chișinau trebuie sa depuna eforturi…

- Bulgaria are in vedere interzicerea importului de cereale ucrainene, urmand exemplul Poloniei si Ungariei, a declarat ministrul interimar al Agriculturii, Iavor Gechev, duminica, la Plovdiv, informeaza Radio Bulgaria. “Interesele bulgare trebuie protejate. Mai mult, acum ca doua tari au actionat deja…

- Comuna Marginea anunța semnarea contractului de finanțare nr. C3I1A0122000582 /27.03.2023 pentru proiectul „INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA MARGINEA JUDEȚUL SUCEAVA”, cod proiect C3I1A0122000582. Proiectul „INFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR…

- Centrul European pentru Competente in domeniul Securitatii Cibernetice de la Bucuresti ar putea deveni pe deplin operational in luna mai, a anuntat, luni, Sebastian Burduja, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii.