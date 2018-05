Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele italian Sergio Mattarella va acorda mai mult timp partidelor Liga si Miscarea 5 Stele pentru a incerca sa ajunga la un acord de guvernare dupa noua saptamani de blocaj politic, a declarat joi o sursa din cadrul presedintiei, potrivit Reuters. Cele doua partide, care sunt ostile restrictiilor…

- Dupa o luna de la alegerile legislative din 4 martie si dupa infiintarea grupurilor parlamentare, componenta noului parlament italian (Senatul si Camera Deputatilor) este in cele din urma cunoscuta, cu exceptia unui mandat de senator, care nu a fost inca atribuit, relateaza AFP. Devenita…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi vrea un tandem intre centru-dreapta si miscarea anti-sistem 5 Stele in vederea formarii unui guvern cu o agenda prestabilita, relateaza miercuri cotidianul La Repubblica, citat de Reuters. Berlusconi, liderul partidului Forza Italia, l-a informat…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Liderul partidului de extrema-dreapta Liga Nordului a spus marti ca doar el ar putea fi prim-ministru din partea aliantei de centru-dreapta dupa ce partidul sau a luat cele mai multe voturi din blocul conservator, scrie Reuters. Niciun partid nu a putut obtine majoritatea in Parlament in urma alegerilor…

- Daca aceste opțiuni ale poporului italian vor avea o influența asupra viitorului Uniunii Europene, ramane de vazut doar dupa configurarea noului Guvern. Pana atunci, ar fi interesanta o analiza asupra modului in care s-a votat in peninsula, o analiza asupra careia am putea reflecta și noi.…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, relateaza AFP. ''Avem responsabilitatea de a da un…

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.