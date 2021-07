Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Italiei este noua campioana europeana, dupa ce a invins echipa Angliei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare, duminica seara, pe Stadionul Wembley din Londra, in finala EURO 2020, in care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), la finalul celor 120 de minute.

- Finala Campionatului European de Fotbal EURO 2020 este evenimentul sportiv centra al Europei. Confruntarea dintre Italia și Anglia e comentata și prefațata de experți, jurnaliști, novici și chibiți. Site-ul UEFA.com a publicat opiniile jurnaliștilor și declarații din cele doua tabere.

- Finala EURO 2020 la fotbal va opune, duminica (ora 22:00), pe Stadionul Wembley din Londra, echipele Italiei, care are un singur titlu continental, in urma cu 53 de ani, si Angliei, care joaca in premiera o finala de Campionat European, potrivit Agerpres. Italia a pierdut cele doua finale…

- Portugalia, campioana Europei, echipa lui Cristiano Ronaldo, cel mai prolific marcator al tuturor timpurilor la nationalele lumii a pierdut in fata Belgiei, locul 3 la ultimul Mondial, generatia de aur a "diavolilor rosii", cu Eden Hazard, De Bruyne si Lukaku in cautarea marii confirmari. Trofeul. Primul…

- Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro, luni seara, dupa ce a invins-o pe americanca Venus Williams, cu 6-1, 2-6, 6-1. Cirstea (31 ani, 61 WTA) a avut nevoie de o ora si 45 de minute pentru a obtine prima sa victorie…

- Sporting a cucerit Liga Campionilor la futsal dupa ce s-a impus cu 4-3 in finala impotriva Barcelonei. Romania a avut o reprezentanta in fazele superioare ale competiției. Este vorba despre CS United Galați, care a fost eliminata in optimile de finala de Kairat Almaty, scor 1-6. Prima repriza le-a aparținut…

- Paris Saint-Germain a obtinut o victorie dramatica impotriva lui Saint-Etienne, 3-2 pe teren propriu, duminica, in etapa a 33-a din Ligue 1. Primul gol a venit foarte tarziu in minutul 78, si a fost reusit de Saint-Etienne, prin Denis Bouanga. Kylian Mbappe a egalat dupa doar un minut, iar in minutul…