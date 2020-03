Stiri pe aceeasi tema

- Situație tot mai alarmanta in Italia, unde sunt peste o mie de decese provocate de coronavirus. Doar in ultimele 24 de ore au murit 189 de oameni. Tot intr-o singura zi s-au imbolnavit peste 2600. Astfel, bilanțul celor care au contactat virusul a depașit 15 mii.

- Ziarul Unirea Bilanț DRAMATIC in Italia: RECORD de oameni decedați intr-o singura zi, din cauza coronavirusului Un bilanț dramatic a fost anunțat de autoritațile din Italia: s-a ajuns la 827 de morți. Fața de ieri s-au inregistrat 196 de decese, cel mai mare numar intr-o singura zi. In total, in Italia,…

- Potrivit religiei musulmane consumul de alcool este interzis, astfel ca, in majoritatea cazurilor, a fost vorba de alcool de proveniența incerta, de multe ori fabricat artizanal. Cea mai afectata provincie din acest punct de vedere a fost provincia Khuzestan, din sud-vestul Iranului, unde s-au inregistrat…

- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- Coronavirusul, tot mai amenintator in Europa. De joi pana vineri au murit 41 de oameni in Italia, un numar record. Astfel numarul total al victimelor provocate de COVID - 19 in aceasta tara a ajuns la 148, iar cel al imbolnavirilor la aproape patru mii.

- Pana in prezent, 21 de pacienti cu coronavirus au decedat si 46 s-au recuperat in urma infectiei. Joi, numarul infectiilor cu coronavirus in Italia era 650, transmit DPA si Reuters. Cele mai recente date includ 412 persoane cu simptome usoare sau fara simptome, care nu necesita spitalizare si sunt in…

- Sase tineri germani si-au pierdut viata, iar alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei, unde o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, potrivit presei italiene.

