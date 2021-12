Italia: Noi reguli de intrare pe teritoriul țării, în contextul apariției Omicron Italia a anunțat, marți, noi regulii de intrare pe teritoriul țarii, din cauza ingrijorarilor legate de noua varianta Omicron. In prezent, calatorii din UE pot intra in Italia doar cu dovada certificatului digital de vaccinare. Conform noilor reguli, aceștia vor trebui sa prezinte și un test negativ. Totodata, Italia a extins starea de urgenta pentru Covid-19 […] The post Italia: Noi reguli de intrare pe teritoriul țarii, in contextul apariției Omicron appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, ca a fost confirmat al unsprezecelea caz de infectare cu Omicron a virusului Sars-Cov-2 in Romania, fiind vorba despre o femeie din București, fara istoric de calatorie in afara țarii. Femeia, de 31 de ani, este asistenta medicala intr-un spital de boli infecțioase…

- Italia a extins starea de urgența pana la finalul lunii martie și a anunțat, marți, noi condiții de intrare pe teritoriul țarii, ca urmare a preocuparilor legate de noua varianta Omicron...

- Deficitul global de asistente medicale este in crestere, in timp ce varianta Omicron a noului coronavirus se extinde, iar pandemia de Covid-19 intra in al treilea an, anunta Consiliul International al Asistentelor Medicale. Potrivit acestui for, tarile occidentale intensifica recrutarile de personal…

- Prețul petrolului a crescut, miercuri, cu peste 2%, recuperand o parte din pierderile abrupte din ședința precedenta, in condițiile in care marii producatori se pregatesc sa discute despre cum sa raspunda la amenințarea asupra cererii aduse de varianta Omicron, scrie Reuters. Contractele futures pentru…

- Doi jucatori au parasit cantonamentul U21, dupa ce au iesit pozitivi la testarea pentru COVID-19, facuta vineri. Potrivit FRF, in urma testarii RT-PCR COVID-19 efectuate, vineri, de intreaga delegatie, testare necesara pentru deplasarea in Italia, doi jucatori, colegi de camera, au fost depistați pozitivi.…

- Targul de Craciun Bucuresti se va desfasura in perioada 26 noiembrie-26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piata Universitatii, iar accesul se va face atat pe baza de bilet, cat și pe baza de certificat verde COVID. Primaria Municipiului București a anunțat ca targul de Craciun se deschide pe 26…

- Peste 5.000 de fiole de anticorpi monoclonali vor ajunge in 134 unitați sanitare pentru tratarea unui numar de 2.603 pacienți. Cel mai mare numar de doze este distribuit la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Victor Babeș. Romania a primit ajutor din Italia…

- Italia se pregateste sa impuna obligativitatea pasaportului verde COVID-19 pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie, transmite Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport…