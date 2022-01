Italia: Niciun câştigător în primul tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale Luni nu a existat niciun câstigator în primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Italia, dupa ce principalele partide aflate la guvernare au anuntat în prealabil ca parlamentarii sai vor depune buletine albe, informeaza DPA.

Partidele de centru-stânga si de centru-dreapta nu au ajuns la un acord cu privire la un candidat comun si nimeni nu a obtinut cele doua treimi necesare din voturile celor 1.009 alegatori.

Rezultate similare sunt asteptate în turul al doilea si al treilea, marti, respectiv miercuri. Abia dupa cel de-al patrulea tur de scrutin,…

