Italia, Napoli: Armata, chemată să țină în carantină o comunitate de bulgari infectată cu SARS-CoV-2 Armata italiana a fost trimisa joi pentru a inchide si securiza o ‘zona rosie’ de langa Napoli, unde in jur de 50 de rezidenti straini infectati cu noul coronavirus au incercat sa fuga din carantina fortata, au relatat mass-media din Italia, potrivit AFP, transmite Agerpres. Deși in comunitate locuiesc și 14 romani, MAE susține ca […] The post Italia, Napoli: Armata, chemata sa țina in carantina o comunitate de bulgari infectata cu SARS-CoV-2 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Oficiali din domeniul sanatatii din nord-vestul Germaniei continua sa investigheze un focar de coronavirus izbucnit la un restaurant din Saxonia Inferioara, in contextul in care numarul de persoane testate pozitiv continua sa creasca, relateaza luni DPA, preluat de Agerpres. Sapte persoane au fost testate…

- Satele galatene Toflea si Brahasesti, cu aproximativ 9.000 de locuitori, au fost plasate in carantina incepand de duminica, dupa ce o ancheta epidemiologica a stabilit ca 42 de localnici s-au infectat cu noul virus, iar alti 284 au intrat in contact cu acestia, anunta Prefectura. Focarul a fost descoperit…

- Aeroportul din Viena va testa incepand de luni pentru coronavirus, in schimbul unei taxe de 190 de euro, pasagerii care doresc sa evite carantina de 14 zile obligatorie in cazul persoanelor care intra in Austria, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Pasagerii care sosesc pe aeroportul din Viena…

- Armata din Coreea de Sud a declarat ca trupele sale au schimbat foc cu Coreea de Nord de-a lungul graniței lor terestre, transmite Al Jazeera. Șefii Statului Major din Seul au declarat ca trupele nord-coreene au tras mai multe gloanțe la un post de garda sud-coreean in interiorul graniței puternic fortificate…

- Avocatul Poporului (AP) a constatat “un vid legislativ” privind persoanele depistate cu COVID-19 asimptomatice, mentionand ca, prin Ordinul 629/16 aprilie, Ministerul Sanatatii le-a exclus din randul celor pentru care se instituie carantina la domiciliu, fara sa fie incadrate nici la carantina institutionalizata,…

- Mai mulți romani ajunși in Germania, in ultima perioada, la munci agricole, se plang ca sunt ținuți 14 zile in carantina și fara sa fie platiți. Intr-o video postat pe contul unui roman din grupul care așteapta sa fie dus la munca se vede cum reprezentanta angajatorului, romanca, le explica compatrioților…

- In perioada situatiei de urgenta, persoanele asigurate carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina institutionalizata sau izolare, in urma unei suspiciuni de infectare cu virusul SARS-CoV-2, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina…

- Fostul ofițer MAI care i-a mințit pe medicii de la Spitalul Gerota, spunand ca n-a fost plecat in strainatate, și a infectat zeci de persoane, printre care și 17 cadre medicale, a fost externat din spital, scrie hotnews.ro. ​ Barbatul in varsta de 60 de ani, fost ofițer de Poliție, a declarat la momentul…