Italia: Monede antice restituite după o confesiune la biserică Un anonim a restituit peste 200 de monede antice parcului arheologic Paestum, din sudul Italiei, dupa ce s-a spovedit unui preot local, conform unui comunicat dat publicitatii joi de parcul arheologic, transmite AFP.



"Sub protectia sacra a secretului confesiunii, o persoana anonima a restituit, prin intermediul preotului care l-a spovedit de la o parohie locala, un sac cu peste 200 de monede antice Parcului arheologic Paestum, solicitand sa fie inmanate personal directorului (acestui parc), Gabriel Zuchtriegel", se arata in comunicat.



