Italia: Misterul studiilor lui Conte la Universitatea din New York

''Nicio persoana cu acest nume (Giuseppe Conte n.red.) nu apare in evidențele noastre, nici ca student, nici ca membru al facultatii'', spune ziarului New York Times un purtator de cuvant al Universitatii din New York. Universitatea se afla printre cele indicate in curriculum-ul vitae al profesorului Giuseppe Conte, prim-ministrul propus de coalitia de guvernamant din Italia alcatuita din partidele Miscarea 5 Stele si Liga Nordului, potrivit Rador, care citeaza La Stampa.