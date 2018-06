Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat duminica la formarea unui guvern, transmit agentiile internationale de presa, citand un oficial din cadrul presedintiei tarii.Anterior, Conte a prezentat lista ministrilor presedintelui Sergio Mattarella, insa acesta a respins propunerea…

- Premierul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat duminica la formarea unui guvern, transmit agentiile internationale de presa, citand un oficial din cadrul presedintiei tarii. Giuseppe Conte, 53 un jurist fara experienta politica, a fost desemnat miercuri, dar trebuia sa confirme…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S).

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, i-a acordat oficial miercuri mandatul de premier lui Giuseppe Conte, nominalizat ca sef al guvernului de coalitia formata din partidul Lega, de extrema dreapta, si Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza Reuters.Conte urmeaza sa prezinte lista cabinetului,…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a convocat miercuri pe avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte, propus de noua coalitie populista formata din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat presedintia italiana intr-un comunicat,…

- Avocatul si profesorul de drept Giuseppe Conte (54 de ani) este propunerea noii coalitii populiste formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga (extrema-dreapta) pentru functia de prim-ministru al Italiei, a anuntat luni seara liderul M5S, Luigi Di Maio, relateaza AFP si DPA. Conte, necunoscut marelui…

- Liderul Ligii (fosta Liga Nordului, extrema dreapta), Matteo Salvini, a anuntat duminica un acord asupra componentei viitorului guvern italian cu Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem), care va fi prezentat luni presedintelui Sergio Mattarella, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Silvio Berlusconi a pregatit calea spre formarea primului guvern "anti-sistem" din Italia in seara zilei de 9 mai, dand unda verde unui acord in acest sens intre aliatul sau, Liga (extrema dreapta) și Mișcarea 5 Stele (M5S). Cele doua formatiuni politice, care au majoritate in parlament dupa alegerile…