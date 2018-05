Miscarea 5 Stele (M5S) a anuntat vineri ca a ajuns la un acord final cu privire la programul unui guvern de coalitie cu Liga (extrema dreapta), transmite dpa. ''Astazi am stabilit, in cele din urma, toate partile contractului pentru un guvern al schimbarii. Sunt cu adevarat fericit'', a declarat liderul M5S, Luigi Di Maio, pe site-ul partidului sau. Acordul va fi prezentat spre aprobare online membrilor M5S. Aceasta procedura de vot se va desfasura vineri intre orele locale 10:00 si 20:00 (08:00-18:00 GMT). La randul sau, Liga isi va consulta electoratul in legatura cu acest acord,…