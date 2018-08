Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a anuntat sambata ca migrantii care blocati in continuare la bordul navei Diciotti de la sosirea acesteia luni, in portul Catania, in Sicilia, vor fi autorizati sa debarce "in urmatoarele ore", relateaza AFP.



"Migrantii de la bordul vasului Diciotti vor debarca in urmatoarele ore. O mare parte a migrantilor vor primi adapost din partea Bisericii Catolice italiene, din partea episcopilor care le-au deschis usile, inimile si portofelul lor", a declarat Matteo Salvini in cursul unei reuniuni politice in nordul Italiei.



Mai devreme,…