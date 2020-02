Italia: Matteo Salvini este convins că nu va fi condamnat, dar îşi atenuează poziţia antieuropeană Liderul partidului italian de dreapta Liga s-a declarat joi convins ca nu va fi condamnat, dupa ce Senatul i-a ridicat miercuri imunitatea parlamentara, transmit dpa si AFP.



Procuratura il acuza pe Salvini de abuz de putere si sechestrare de persoane anul trecut, cand era ministru de interne. In aceasta calitate, el a refuzat sa permita timp de cateva zile debarcarea migrantilor salvati din Mediterana de o nava a pazei de coasta. Un judecator de instructie de la tribunalul din Catania urmeaza sa stabileasca daca va urma inculparea si un proces sau dimpotriva, se va renunta la acuzatii.



Sursa articol si foto: agerpres.ro

