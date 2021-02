Fostul presedinte al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a depus sambata juramantul in fata presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, in calitate de premier al unui guvern de uniune nationala, al 67-lea al republicii, chemat sa faca fata crizei coronavirusului si recesiunii economice, informeaza Reuters. Toate partidele importante din Italia, cu exceptia unuia singur, au strans randurile in jurul lui Draghi, iar cabinetul sau include legiuitori din intregul spectru politic, precum si tehnocrati in posturi cheie. "Jur sa fiu fidel Republicii, sa respect cu loialitate Constitutia si legile si…