O proportie cuprinsa intre 60% si 72% dintre italieni vor ca tara lor sa ramana parte a zonei euro, in timp ce 23-24% dintre italieni ar opta pentru renuntarea la moneda unica europeana, releva doua sondaje de opinie recente, transmite Reuters. Sondajele au fost realizate de institutele Euromedia si Piepoli si rezultatele au fost difuzate miercuri seara in emisiunea 'Porta a Porta' difuzata de postul de televiziune public RAI. Euro a devenit un subiect al dezbaterii politice din Italia in perspectiva alegerilor care vor avea loc ulterior in acest an sau la inceputul lui 2019. Ancheta sociologica…