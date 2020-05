Italia: Mai multe manifestaţii împotriva guvernului Conte, în pofida interdicţiilor Mai multe manifestatii impotriva guvernului condus de Giuseppe Conte s-au desfasurat sambata in Italia, mai ales la Roma si Milano, relateaza AFP. Adunarile, convocare prin retelele sociale, nu au fost autorizate si nu au respectat niciun fel de distantare sociala pentru a preveni riscurile de contaminare cu noul coronavirus. In capitala, in jur de 200 de persoane, unele revendicandu-se deschis de la extrema dreapta, au manifestat spre pranz in centrul istoric, denuntand guvernul Conte si strigand 'Libertate'. Intr-o tentativa de a evita cordonul de politie, un mic grup a scapat pe o straduta,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai grava urgenta sanitara cauzata de noul coronavirus a trecut in Italia, care urmeaza sa intre de-acum cu incredere si responsabilitate intr-o noua faza, prin ridicarea treptata a masurilor de izolare, a anuntat joi premierul Giuseppe Conte, relateaza Reuters.”Putem spune ca ceea ce…

- "Putem spune ca ceea ce a fost mai rau a trecut (...). Nu ne putem multumi sa asteptam un vaccin, altfel ne vom trezi cu o societate si un sistem de productie iremedibil compromise", a subliniat seful Guvernului, la prezentarea in Parlament a unui nou plan de sustinere a economiei. Giuseppe Conte considera…

- Italia incepe sa-si deschida fabricile la 4 mai, in cadrul masurlor de iesire din izolare, si preconizeaza sa amane in septembrie intoarcerea la scoala, anunta premierul Giuseppe Conte intr-un interviu acordat ziarului La Repubblica. ”In acest moment lucram in vederea autorizarii redeschiderii unei…

- O echipa formata din medici și asistenți medicali romani au plecat in Italia in cea mai afectata zona pentru a lucra alaturi de cadrele medicale italiene. Trei dintre specialiști sunt din Timișoara.

- Medici din Romania, voluntari in Italia in lupta impotriva Covid-19 Foto: MApN. O echipa formata din 14 medici și asistenți medicali români a ajuns la Milano cu o aeronava Spartan a Forțelor Aeriene Române. Medicii au fost întâmpinați la aeroport și de ambasadorul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, dupa ședința avuta la Cotroceni cu reprezentanții Guvernului, ca o echipa de medici va pleca in Italia.„Romania iși arata solidaritatea fața de alții și pot sa va spun ca am decis ca Romania sa trimita o echipa de medici și asistenți medicali in…

- Italia a anunțat la inceputul saptamanii cel mai mare numar de imbolnaviri cu coronavirus inregistrat in 24 de ore de la inceputul epidemiei in aceasta țara: 1.797 de cazuri confirmate și 97 de noi decese, cifre ingrijoratoare, care se apropie de cele pe care le anunța China in varful crizei sale…

- Maratonul de la Milano, programat initial pentru 5 aprilie, a fost amanat din cauza epidemiei de coronavirus, au anuntat organizatorii, potrivit news.ro.Organizatorii, RCS Sport, au anuntat ca cel mai probabil maratonul va avea loc in toamna. Italia a extins carantina din cauza epidemiei…