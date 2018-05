Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea populista Mișcarea 5 Stele și partidul de extrema-dreapta Liga vor prezenta luni un program de guvernare președintelui Sergio Mattarella și sunt la un pas de formarea guvernului de la Roma.

- Mișcarea 5 Stele din Italia cere alegeri anticipate in aceasta vara considerand ca aceasta este singura soluție pentru a depași impasul politic prin care trece țara in ultimele noua saptamani, scrie Reuters. Luigi Di Maio, liderul Mișcarii 5 Stele din Italia a declarat intr-un interviu ca alegerile…

- Liderul Miscarii Cinci Stele din Italia (M5S), Luigi Di Maio, a afirmat luni ca italienii ar trebui chemati din nou la vot in iunie, pentru depasirea impasului politic rezultat din alegerile generale din martie, relateaza agentia DPA. ''In opinia mea, nu exista o alta solutie:…

- Noua runda de consultari cu partidele politice convocata de presedintele Italiei, Sergio Mattarella, in vederea desemnarii unui premier dupa legislativele din 4 martie s-a incheiat cu un nou esec, liderii politici nereusind sa se inteleaga pentru formarea unei majoritati in urma acelui scrutin in care…

- Liderul Ligii Nordului din Italia (extrema-dreapta), Matteo Salvini, a afirmat joi ca viitorul guvern al tarii ar trebui sa fie o coalitie intre conservatori si Miscarea Cinci Stele (M5S), relateaza agentia DPA. ''Orice alta solutie va fi una improvizata si temporara'',…

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, va incepe pe data de 4 aprilie convorbirile pentru solutionarea crizei politice cu care se confrunta tara, a indicat joi o sursa prezidentiala, citata de agentia dpa. La alegerile din 4 martie, Miscarea Cinci Stele (M5S, anti-establishment) si Liga…

- Luigi Di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, si Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului, de extrema dreapta), considerati drept noii conducatori ai politicii italiene, au declarat ca negocierile pentru guvern incep…

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in posibilitatea formarii unui ''guvern stabil'' in Italia dupa alegerile de duminica ce au condus la o situatie de incertitudine politica in aceasta tara, in conditiile obtinerii unui avans istoric de catre fortele antisistem, eurosceptice…