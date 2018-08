Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs joi pe insula Lombok din Indonezia, la doar cateva zile dupa un cutremur devastator soldat cu sute de morti, anunta Institutul american de geofizica (USGS)

- De la inceputul anului 2018, in Romania s-au produs zeci de seisme, iar statisticile sunt sumbre pentru țara noastra, intrucat se pare ca ar urma sa se produca un cutremur de peste șapte grade.

- Doi oameni au murit in urma unei alunecari de teren care a afectat o statiune montana de la poalele masivului Mont Blanc, in nord-vestul Italiei. Mai multe masini au fost luate de torentele de apa si pietrele de pe versanți.

- Cea mai lunga eclipsa de Luna a secolului va avea loc in noaptea de 27 spre 28 iulie, iar in Romania va fi vizibila in jurul orei 23:22, in cazul condițiile meteorologice vor fi favorabile.

- Cel puțin 1.500 de migranți au murit in anul 2018 incercand sa traverseze Marea Mediterana, ruta dintre Libia și Italia fiind cea mai periculoasa, potrivit unui raport elaborat de Agenția ONU pentru Migranți, citat de Reuters, transmite Mediafax. Unul din 19 migranți care incearca sa parcurga…

- Un seism de magnitudine ML 2.6 a fost inregistrat in Marea Neagra, la 23.59 Ora Romaniei, la numai sase kilometri adancime.Conform datelor publicate de Centrul Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 42.45 N ; 30.12 E, la 187 km NE de stanbul pop: 11,175,000 , 169 km…

- Zilele trecute, o femeie de origine canadiana a fost lovita de un tren, undeva in nordul Italiei. Ambulanța a sosit destul de repede la locul accidentului și femeii i s-a acordat primul ajutor chiar in gara, pe șinele de tren. Ceea ce a șocat pe toata lumea aflata la fața locului nu a fost insa accidentul,…

- Giuseppe Conte, propunerea noii coaliții formate din Miscarea 5 Stele (M5S) si Liga pentru funcția de prim-ministru al Italiei, este deja subiectul unei controverse bizare, care se concentreaza in jurul studiilor. sale. Ce scrie in CV nu pare sa se potriveasca mai deloc cu realitatea. In plus, trecutul…