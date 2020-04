Italia, lovită de un val de sărăcie fără precedent. E incredibil până unde s-a ajuns! “Saptamanile de paralizie ale sistemului de producție din Italia incep sa aiba repercusiuni și țesatura sociala a intregii țari este afectata, in special in cele mai vulnerabile paturi ale sale, așa cum rezulta din numeroasele rapoarte venite din sectorul economic, cel mai recent fiind cel publicat vineri de Asociația Coldiretti. Mai mult de un milion de „noi saraci”, care au nevoie de ajutor și pentru alimente, au provocat limitele impuse pentru a combate infecția cu coronavirus. E vorba de pierderea posibilitaților de munca, chiar și ocazionale, rezulta dintr-o estimare facuta de Coldiretti… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

