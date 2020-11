Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, peste 28.244 de cazuri noi au fost anuntate in ultimele 24 de ore, de la 22.253 luni. In total, 39.412 persoane au murit pana in prezent in Italia din cauza noului coronavirus la 759.829 de cazuri inregistrate. Lombardia (nord), unde se afla orasul Milano, capitala financiara…

- Potrivit Ministerului Sanatatii, numarul deceselor asociate COVID-19 si consemnate in ultimele 24 de ore a fost de 221. Este prima data dupa mijlocul lunii mai cand bilantul zilnic al deceselor trece de 200. Luni fusesera raportate 141 de decese. Lombardia, unde se afla orasul Milano, capitala financiara…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a acordat imprumuturi de 17 miliarde de euro catre trei tari - Italia, Spania si Polonia - pentru a le ajuta sa faca fata cresterii somajului in legatura cu pandemia de coronavirus, relateaza France Presse. Acestea sunt primele plati efectuate in cadrul programului…

- Virgul Musta, medic și sef al secției de Boli Infecțioase de la Spitalul ,,Victor Babeș" din Timișoara, crede ca Romania s-ar putea lovi de problemele intampinate de Italia la inceput de pandemie, unde sute de bolnavi mureau acasa fiindca nu mai aveau loc in spitale.

- Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv pentru coronavirus, iar potrivit medicului sau, politicianul nu ar fi supravietuit în timpul crizei sanitare. Într-un interviu acordat postului de televiziune La7, medicul a confirmat ca gradul de infectie de care sufera Berlusconi este ridicat, potrivit…

- Directia de Sanatate Publica Braila a demarat o ancheta epidemiologica pentru a stabili sursa infectarii. Patru batrani au fost internati in spital pentru ingrijiri medicale de specialitate.

- Autoritatile din Prahova au descoperit un nou focar de infectare cu SARS-COV-2, intr-un camin privat unde sunt internate 75 de persoane varstnice, dintre care 15 au fost diagnosticate cu COVID-19. In total, in judetul Prahova sunt active 12 focare de COVID, anchetele epidemiologice aratand ca aceste…