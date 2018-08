Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic s a produs joi, 16 august, in sudul Italiei, in jurul orei 20:19, ora locala. Potrivit portalului emsc csem.org, seismul a avut magnitudinea de 5.7 pe scara Richter, fiind un cutremur de suprafata, epicentrul fiind la o adancime de 10 km. Miscarea tectonica s a produs la 36 de kilometri…

- Matteo Salvini revine la tema imigratiei, respingand orice acuzatie de rasism impotriva guvernului, in ciuda faptului ca se multiplica, in ultimele saptamani, episoadele de intoleranta fata de imigranti in Italia (ultimul caz, acum doua zile, la Partinico, in Sicilia, unde un imigrant a fost batut),…

- Matteo Salvini a fost clar: "Cand nava Diciotti a Pazei de Coasta va ajunge in Italia, cine va debarca o va face pentru a merge la inchisoare". In vizorul guvernului, cu Toninelli in frunte, sunt doi migranti "scandalagii" care au starnit revolta pe nava Vos Thalassa, facand-o sa schimbe ruta. Salvini…

- Foarte ciudata aceasta sarbatoare de la Pontida a miscarii de extrema dreapta din Italia, unde Liga Nordului pare pregatita de lupta, fiind favorizata de faptul ca nimeni nu pare sa aiba multa incredere in guvernul Conte. Matteo Salvini vorbește ca și cum ar fi inca in timpul alegerilor, parand sa uite…

- Marti seara, au debarcat la Pozzallo, in Sicilia, cei 519 migranti - plus un cadavru - care, timp de doua zile, au fost plimbati intre nordul si sudul Maltei, in timp ce astepuat ca navei "Ubaldo Diciotti" sa i se permita acostarea intr-un port italian, potrivit Il Giornale, citat de Rador.

- 'Am cerut la Minister sa mi se pregateasca un dosar privind problema romilor din Italia, pentru ca dupa Maroni nu s-a mai facut nimic in acest sens, iar acum domneste haosul'', a anuntat la postul TeleLombardia ministrul de interne si liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini, potrivit La Stampa,…

- Luigi Di Maio si Matteo Salvini, sefii Miscarii 5 Stele (M5S, antisistem) si Ligii (extrema dreapta), au anuntat joi seara ca au ajuns la un nou acord pentru formarea unui guvern de uniune, relateaza AFP, DPA si Reuters, citate de Agerpres.

- Planurile anti-sistem anunțate de Mișcarea 5 Stele și Liga Nordului ar pune in pericol reformele, a avertizat Moddy’s, dupa ce partidele s-au angajat sa conteste regulile bugetare ale Uniunii sa reduca taxele, in paralel cu majorarea cheltuielilor bugetare. Uniunea Europeana este deja fragilizata…