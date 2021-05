Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a prezentat vineri la o reuniune internationala o propunere de 50 de miliarde de dolari pentru încheierea pandemiei de Covid-19, prin vaccinarea a cel putin 40% din populatia din toate tarile pâna la finalul anului si cel putin 60% pâna în primul…

- Cel putin 40% din populatia din toate tarile ar putea fi vaccinata pana la finalul anului si cel putin 60% pana in primul semestru din 2022, potrivit unui plan prezentat vineri de Fondul Monetar Internaționala, potrivit Reuters citat de Agerpres . FMI susține ca prin acest plan de 50 de miliarde dolari…

- Un grup de senatori americani sunt pe punctul de a anunta vineri o propunere in valoare de 52 de miliarde de dolari care va creste semnificativ cercetarea si productia de semiconductori in SUA pe parcursul urmatorilor cinci ani, informeaza Reuters, citand surse din apropierea acestui dosar. Potrivit…

- Germania va cheltui 90% din cele 28 de miliarde de euro pe care le așteapta din fondul de relansare european de 750 de miliarde de euro pe protecția mediului și digitalizare, depașind cu mult cerințele UE, a declarat marți ministrul de finanțe Olaf Scholz, citat de Reuters. ”Astazi este…

- Guvernul Italiei adopta un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de 32 miliarde de euro, pentru sprijinirea afacerilor afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19), a transmis premierul italian, Mario Draghi, potrivit Reuters.

- Guvernul premierului Pedro Sanchez a aprobat vineri un pachet de asistenta in valoare de 11 miliarde de euro pentru a ajuta IMM-urile din Spania sa faca fata crizei economice provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), inclusiv un ajutor direct de sapte miliarde de euro, transmite Reuters.

- Italia, a treia economie a zonei euro, intentioneaza sa lanseze luna aceasta un fond in valoare de pana la 40 de miliarde de euro, pentru a ajuta companiile afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19) sa-si majoreze capitalul si sa-si intareasca bilantul, au declarat pentru Reuters surse care…

- Compania aeriana Qantas lanseaza „zborurile misterioase” intr-un efort de a stimula turismul intern in toata Australia, excursii de o zi in care pasagerii nu cunosc destinația la imbarcare, relateaza BBC, conform Mediafax. Astfel de excursii au fost populare in anii '90. Companiile…