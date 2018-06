Stiri pe aceeasi tema

- Nava Diciotti a Garzii de coasta italiene a sosit marti seara in portul Pozzallo (in sudul Siciliei), unde urma sa debarce peste 500 de migranti, intre care 40 salvati in urma cu o saptamana in largul Libiei de o nava a marinei americane, informeaza AFP. "Diciotti a acostat in cele din…

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept ''un imperativ umanitar urgent'', informeaza AFP si Reuters.…

- Matteo Salvini, liderul formatiunii de extrema dreapta Liga si noul ministru de interne al Italiei, a avertizat ca tara sa nu poate fi "tabara de refugiati a Europei" si a promis "bun simt" in ceea ce priveste masurile pentru evitarea naufragiilor si limitarea sosirii migrantilor, relateaza duminica…

- Silvio Berlusconi a anuntat joi ca partidul sau, Forza Italia, va vota impotriva guvernului condus de Giuseppe Conte intr-un vot de incredere așteptat saptamana viitoare, in parlament, potrivit Il Giornale, citat de Rador.

- In ciuda recomandarilor pe care presedintele Sergio Mattarella i le-a facut lui Giuseppe Conte, caruia i-a cerut un guvern pro-european, Matteo Salvini a inceput deja sa sfideze Europa. Liderul partidului Liga Nordului a evocat numele lui Paolo Savona, un economist antieuro, pe care coalitia formata…

- Invadata de tabere, Roma devine astfel capitala romilor. Numarul total al acestora ar fi de aproximativ 7.000, cifra la care trebuie adaugate zeci de asezari ilegale, potrivit Il Giornale, citat de Rador. Dupa cum arata ziarul ''Il Tempo'', Proiectul de Integrare a Romilor, promovat de primarul roman…

- Romania inregistreaza cel mai scazut nivel al somajului din ultimii ani România înregistreaza cel mai scazut nivel al somajului din ultimii ani si înregistreaza o crestere economica peste media Uniunii Europene, însa aceasta se se bazeaza mai ales pe consum si pe împrumuturi.…

- Numarul de solicitari depuse la Colegiul Medicilor din Romania de catre personalul medical care doreste sa profeseze in alta tara a scazut cu aproximativ 40% dupa maririle salariale. MS sustine ca trebuie sa fie luate si alte masuri pentru ca fenomenul sa fie diminuat intr-o proportie mai mare. „Una…