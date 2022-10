Italia iubeste Fly Project “Musica”, cea mai premiata piesa in Italia, este la fel de iubita și astazi de catre DJ-ii italieni și publicul lor, din cluburi și de la petrecerile private. Dupa discuri de aur și de platina pentru vanzari și sute de milioane de vizualizari in toata lumea, Fly Project ramane artistul roman favorit in Italia. “Musica” capata o noua forma prin intermediul remixului produs de GABRI&SILVE, un DJ italian, originar din Capri, plin de pasiune pentru scena muzicii house. Hiturile Fly Project se asculta peste tot in Italia și, chiar și in pandemie, cand toata lumea era blocata in case, dj-ii italieni… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

