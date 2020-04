Stiri pe aceeasi tema

- Italia incepe sa-si deschida fabricile la 4 mai, in cadrul masurlor de iesire din izolare, si preconizeaza sa amane in septembrie intoarcerea la scoala, anunta premierul Giuseppe Conte intr-un interviu acordat ziarului La Repubblica, relateaza Reuters.

- Italia face pe 4 mai primul pas major spre redeschiderea țarii, dupa mai bine de o luna și jumatate de carantina stricta și vești negre. Anunțul a fost facut duminica de premierul Giuseppe Conte in cotidianul La Repubblica.Șeful guvernului de la Roma a anunțat ca industria italiana iși va reincepe activitatea…

- In ultimele 24 de ore, in Italia au murit 437 de persoane, in comparatie cu ziua de marti, 534 de decese, bilantul total fiind de 25.085 de decese, potrivit La Repubblica. Sunt 54.543 de persoane vindecate, o crestere in 24 de ore cu 2.943, cea mai mare de la inceputul epidemiei. Marti au…

- Noile date comunicate de Protectia Civila din Italia arata o situatie stabila: scad internarile pentru persoanele in stare grava si mai putin grava, incepe sa creasca usor numarul noilor cazuri. Insa, numarul celor care se vindeca zilnic ramane mare, aproape 2.000, potrivit La Repubblica.In…

- Ryanair si-a inrautatit estimarile, dupa suspendarea zborurilor din si catre Italia, cea mai mare piața a companiei Ryanair si-a revizuit in scadere obiectivul de a ajunge la 151 de milioane de pasageri in anul fiscal care se va incheia la 31 martie 2020, dupa ce a suspendat toate zborurile din si catre…

- Decizie drastica in Italia, generata de epidemia de coronavirus. Guvernul Italiei a decis, miercuri, in urma unei sedinte, inchiderea tuturor scolilor si a universitatilor de pe teritoriul tarii. Masura intra in vigoare de maine si este valabila pana pe 15 martie, scrie BBC News.Decizia executivului…

- La 29 martie, Italia se va prezenta din nou la vot pentru referendumul care va confirma reforma privind reducerea numarului parlamentarilor. "Consiliul de Miniștri, la propunerea președintelui Giuseppe Conte, a convenit data de 29 martie pentru convocarea referendumului popular privind textul legii…