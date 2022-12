Italia introduce teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China Italia a decis miercuri impunerea de teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China, tara confruntata cu o explozie a infectarilor dupa relaxarea brusca a restrictiilor, transmit agentiile AFP si Reuters. ”Aceasta masura este esentiala pentru a asigura supravegherea si detectarea posibilelor (noi) variante ale virusului astfel incat sa protejam populatia Italiei”, a declarat […] The post Italia introduce teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Italia a decis miercuri impunerea de teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China, tara confruntata cu o explozie a infectarilor dupa relaxarea brusca a restrictiilor, potrivit Agerpres.

