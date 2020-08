Italia introduce carantina pentru mai multe state Mai multe regiuni din Italia vor impune carantina calatorilor care se intorc din anumite tari europene considerate ca fiind un risc pentru raspindirea coronavirusului, a informat miercuri presa italiana. Este vorba despre regiunile Puglia (sud) si Campania (sud), iar masura carantinarii se aplica cetatenilor care se intorc din Spania, Grecia si Malta, scrie jurnal.md „In ultimele doua zile a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

