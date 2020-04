Italia intră și ea în recesiune economică cu o scădere de 4,7% în primul trimestru Dupa Franța, Italia intra și ea in recesiune, cu o scadere a PIB cu 4,7% in primul trimestru al anului, cea mai grava scadere din decenii, care pune capat creșterii inregistrate de la criza din zona euro. Este cea mai grava scadere din 1995, pe fondul masurilor drastice de carantina care au afectat economia. Anterior, Italia inregistrase o contracție de 0,3% pentru segmentul octombrie-decembrie, relateaza Guardian. De altfel, potrivit eurostat, zona euro a inregistrat in primul trimestru al anului 2020 o scadere economica de 3,8%, cea mai accentuata reducere de cand a fost lansata moneda euro,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

