Stiri pe aceeasi tema

- Studiul din revista Nature, semnat de cinci oameni de stiinta de la universitati de prestigiu din Statele Unite, Marea Britanie si Australia, arata ca noul virus face parte dintr-o familie de 7 coronavirusuri, alaturi de periculoasele SARS, MERS, HIV si alte tulpini mai blande. Datele genetice…

- Autoritatile italiene au interzis vanzarea unui medicament anuntat drept „singurul remediu pentru a combate” coronavirusul, al carui pret depasea 600 de euro, si au dispus blocarea paginii de internet pe care se comercializa, relateaza miercuri EFE. Entitatea antimonopol din tara (AGCM) a informat miercuri…

- Entitatea antimonopol din tara (AGCM) a informat miercuri ca a anulat vanzarea acestui medicament, numit 'Generico Kaletra', si au fost demarate procedurile de sanctionare impotriva administratorilor site-ului www.farmacocoronavirus.it. pe care era oferit spre vanzare.Portalul a fost inchis…

- "Traim vremuri care nu au mai existat nici in Romania, nici in Europa, nici in lume si trebuie sa avem grija ca procedurile sa nu ne omoare inaintea virusului. In momentul de fata, la nivel national, avem peste 10.000 de tip Real Time PCR iar in paralel avem teste rapide. Numai in depozitele UNIFARM…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat sambata, in cadrul audierilor care au avut loc la Parlament, ca la nivel national exista pentru depistarea coronavirusului 10.000 de teste Real Time PCR si 50.000 de teste rapide in depozitele UNIFARM."Traim vremuri care nu au mai existat…

- SummaUn barbat de 26 de ani din Prahova, venit din Italia joi, 12 martie, a devenit cel de-al 80-lea caz de infectare cu noul tip de coronavirus. Barbatul este in carantina la Busteni si a fost confirmat vineri dupa amiaza de Institutul „Matei Bals”.

- Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate in București, la „Matei Balș”. Noii bolnavi sunt: Caz 60: Barbat, 39 ani, contact cu persoana care a calatorit in Germania. Caz 61 – Barbat, 53 ani,…

- Al 14-lea caz de infectare cu coronavirus a fost confirmat, astazi, la o femeie de 42 de ani din Bucuresti, informeaza Grupul de Comunicate Strategica. Pacienta este contact apropiat al barbatului de 49 de ani, tot din Bucuresti, confirmat pozitiv in cursul zilei de ieri, precizeaza sursa citata. Femeia…