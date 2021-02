Italia interzice TikTok pentru copiii sub 13 ani, după ce o fetiță a murit sufocată în urma unei provocări online Populara aplicație video TikTok a declarat miercuri ca a fost de acord cu autoritațile italiene sa blocheze toți utilizatorii care nu au implinit varsta de 13 ani, printre alte masuri, dupa moartea unei fete de 10 ani care a participat la o provocare pe rețeaua sociala, relateaza Reuters. Procurorii din Palermo investigheaza acest caz, ceea […] The post Italia interzice TikTok pentru copiii sub 13 ani, dupa ce o fetița a murit sufocata in urma unei provocari online appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Cazul fetiței care a murit sufocata in urma unei provocari pe TikTok continua sa starneasca emoții in Italia. O prietena a copilei este audiata. Micuța Antonella va fi inmormantata marți, in biserica unde urma sa primeasca prima impartașanie. in luna mai. Marți este ziua in care familia și…

- Italia a anuntat vineri ca a blocat provizoriu accesul la TikTok utilizatorilor a caror varsta nu este garantata, o masura luata de urgenta dupa moartea unei fetite care participa la o provocare numita „jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala, noteaza AFP, citata de Agerpres.

- O copila in varsta de 10 ani din Palermo, Italia, a murit miercuri prin asfixie in timp ce participa la o provocare numita ”jocul cu esarfa” de pe reteaua sociala TikTok, relateaza vineri AFP, citata de Agerpres . In acest sens, procurorii italieni au deschis o ancheta pentru ”incitare la sinucidere”.…

- O fetița in varsta de 10 ani din Palermo, Italia, a murit asfixiata in timp ce participa la o provocare numita „jocul cu eșarfa” de pe rețeaua sociala TikTok, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- O fata a murit prin asfixie in Palermo (Sicilia, in sudul Italiei) in timp ce participa la o provocare numita ''jocul cu esarfa'' de pe reteaua sociala TikTok, relateaza vineri AFP care citeaza media italiene. Antonella, in varsta de 10 ani, care participa la o ''blackout…

