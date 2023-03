Italia interzice temporar chatbot-ul ChatGPT al OpenAI, investigând colectarea datelor utilizatorilor de către aplicaţie Agentia, cunoscuta si sub numele de Garante, a acuzat ChatGPT, sustinut de Microsoft, ca nu a verificat varsta utilizatorilor sai, care ar trebui sa aiba varsta de cel putin 13 ani. ChatGPT are ”o absenta a oricarui temei juridic care sa justifice colectarea si stocarea masiva a datelor cu caracter personal” pentru ”antrenarea” chatbot-ului, a spus Garante. OpenAI are 20 de zile pentru a raspunde cu remedii sau ar putea risca o amenda de pana la 4% din cifra de afaceri anuala la nivel mondial. OpenAI nu a raspuns imediat unei solicitari de comentarii. ChatGPT inca raspundea la intrebarile postate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

