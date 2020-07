Italia a interzis joi intrarea pe teritoriul sau a persoanelor din Serbia, Kosovo si Muntenegru, pentru a evita primirea de cazuri de coronavirus, informeaza Reuters.



Intrarea in Italia este interzisa pentru toti cei care s-au aflat in cele trei teritorii in ultimele 14 zile.



Ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a declarat ca "in lume epidemia este in cea mai grea faza. Avem nevoie de atentie maxima pentru a apara progresele facute pana acum'.



Saptamana trecuta, guvernul de la Roma a interzis intrarile in Italia din 13 tari unde considera ca rate de infectare…