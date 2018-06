Italia refuza sa permita acostarea unei nave cu migranti in oricare din porturile sale si a cerut Maltei sa isi deschida portile pentru transportul respectiv, a declarat duminica un oficial agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat. Nava "Aquarius", folosita de organizatia umanitara SOS Mediteranee, are la bord 629 de migranti, dintre care 123 de minori neinsotiti si inca 11 copii, precum si sapte gravide, arata un mesaj al organizatiei in reteaua Twitter. Cei mai multi au fost salvati in cursul a sase operatiuni diferite, in largul coastelor Libiei,…