Stiri pe aceeasi tema

- Alte 235 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 3 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 4 cazuri sint de import (Federatia Rusa-1, Polonia-1, Italia-2). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 18 141 cazuri. Total…

- Italia alege linia de prudența și menține izolarea fiduciara și supravegherea sanatații pentru toți cetațenii din țarile non-Schengen. Masura se aplica și cetațenilor din cele 14 țari identificate de UE in „lista verde”, de la care și pentru care este posibil sa se deplaseze liber de la 1 iulie.…

- CHIȘINAU, 25 iun – Sputnik. Moldovenii au primit in luna mai 2020 de peste hotare, prin intermediul bancilor licențiate, echivalentul a 134 de milioane și 500 de mii de dolari, in creștere cu 24,6% comparativ cu luna mai 2019. © Sputnik / Miroslav Rotari Oficial: COVID-19 a lovit puternic in piața…

- CHIȘINAU, 25 iun – Sputnik. Moldovenii au primit in luna mai 2020 de peste hotare, prin intermediul bancilor licențiate, echivalentul a 134 de milioane și 500 de mii de dolari, in creștere cu 24,6% comparativ cu luna mai 2019. © Sputnik / Miroslav Rotari Oficial: COVID-19 a lovit puternic in piața…

- Compania de Apa Oltenia a anuntat ca, incepand din 19 mai, se va relua programul de relatii cu publicul la sediul companiei. Programul la casierie si relatii cu publicul se deruleaza, astfel: luni – vineri, intre orele 7.00 – 13.00; 13.30 – 19.30, casierie;luni- vineri, intre orele 7.00 – 20.00, relatii…

- Institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati comerciale/de lucru cu publicul ce implica accesul persoanelor in interiorul cladirilor sunt obligate sa ia mai multe masuri, printre care amintim: a) accesul trebuie sa fie organizat astfel incat sa fie asigurata o suprafata minima…

- Pandemia provocata de noul coronavirus a facut peste 140.000 de victime in Europa, dintre care trei sferturi numai in Italia, Marea Britanie, Spania si Franta, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale, vineri, la ora 17:40 GMT. Cu un total de 140.096 de decese si 1.495.293 de cazuri de…

- Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sanatații, din totalul de cazuri inchise de COVID-19, Republica Moldova a inregistrat 14% decese și 86% de cazuri recuperate. Altfel spus, pina in prezent, in tara noastra au fost tratați cu succes 505 oameni, iar 73 au decedat. Aceleași statistici releva faptul…