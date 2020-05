Stiri pe aceeasi tema

- Primele cazuri de contaminare cu coronavirus in Italia dateaza din ianuarie, conform unui studiu stiintific prezentat vineri si care aduce noi informatii referitoare la originea epidemiei intr-una dintre cele mai afectate tari din lume, relateaza Reuters.

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a atins luni pragul de 10.000 in Statele Unite ale Americii, potrivit unui bilant Reuters. Statele Unite se afla pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul deceselor provocate de COVID-19, dupa Italia cu 16.523 de decese si Spania cu 13.169 de decese.…

- Potrivit datelor furnizate de Protectia Civila din Italia despre epidemia de coronavirus, in ultimele 24 de ore au murit 727 de persoane, cu 110 mai putin fata de ziua precedenta. In total, numarul lor a ajuns la 13.155, potrivit La Repubblica.

- Protectia Civila din Italia a anuntat luni un nou bilant al zilei, o usoara scadere a deceselor - 601 de persoane, fata de 651 ieri -, in timp ce noi cazuri de infectare cu noul coronavirus in acelasi interval - 3.780 (ieri fiind depistate 3.957), scrie La Repubblica.

- Spania a depașit astazi o noua borna neagra. Numarul deceselor in peninsula iberica a depașit o mie - este doar a patra țara din lume cu un asemenea bilanț, dupa China, Italia și Iran.

- Numarul total al deceselor asociate COVID-19 la nivel mondial a depasit pragul de 10.000, vineri, la ora 3:30 GMT, conform celei mai recente statistici intocmite de Centrul pentru Stiinta si Ingineria Sistemelor (CSSE) al Universitatii Johns Hopkins din Statele Unite, citat de Xinhua si Kyodo.…

- Bilanțul deceselor provocate de noul coronavirus din Italia l-a depașit astazi pe cel din China, transmite TG24.info, dupa ce autoritațile din peninsula au anunțat 427 de noi decese in ultimele 24 de ore. Numarul total al deceselor din Italia a ajuns astfel la 3.405, depașind bilanțul anunțat de autoritațile…

- Ziarul Unirea Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din cauza COVID-19 Un nou bilanț negru pentru Italia. Numarul deceselor a ajuns la 1.809, dupa ce 368 de persoane au murit in 24 de ore din ... Un nou bilanț negru pentru…