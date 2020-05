Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian va injecta cel putin trei miliarde de euro in Alitalia, a anuntat joi Ministerul Industriei, pregatind planul pentru nationalizarea companiei aeriene care se confrunta cu dificultati financiare, transmite Reuters, potrivit Agepres.

- Guvernul italian va injecta cel putin trei miliarde de euro in Alitalia, a anuntat joi Ministerul Industriei, pregatind planul pentru nationalizarea companiei aeriene care se confrunta cu dificultati financiare, transmite agenția de presa Reuters, citata de Agerpres.Inițial, inplanul guvernului intra…

- Guvernul italian va injecta cel putin trei miliarde de euro in Alitalia, a anuntat joi Ministerul Industriei, pregatind planul pentru nationalizarea companiei aeriene care se confrunta cu dificultati financiare, transmite Reuters.Autoritatile de la Roma se pregatesc sa reia controlul operatorului…

- Reuters: Italia injecteaza trei miliarde de euro in Alitalia și pregatește nationalizarea companiei aeriene, dupa 11 ani de conducere privata dificila Guvernul italian va injecta cel putin trei miliarde de euro in Alitalia, a anuntat joi Ministerul Industriei, pregatind planul pentru nationalizarea…

- Compania aeriana Air France-KLM poarta discutii cu bancile pentru a imprumuta pana la sase miliarde de euro, credite ce vor fi garantate de guvernele francez si olandez, in incercarea de a face fata paralizarii transportului aerian din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat mai multe surse pentru…

- Criza coronavirusului ar putea costa economia Germaniei intre 255 de miliarde si 729 de miliarde de euro in 2020 si peste un milion de locuri de munca, in functie de mai multe scenarii, a anuntat, luni, institutul economic german Ifo, citat de Reuters . „Costurile vor depasi probabil orice am vazut…

- Guvernul de la Roma intenționeaza sa salveze Alitalia dupa ce extinderea pandemiei de coronavirus in Europa l-a impiedicat sa-si indeplineasca planul de a gasi un cumparator pentru compania aeriana care se confrunta cu dificultati financiare, a informat publicatia Il Messaggero, citata de Reuters…

- Guvernul italian va aloca 25 miliarde de euro pentru a ajuta economia sa faca fata impactului epidemiei de coronavirus, a declarat miercuri premierul Giuseppe Conte, transmite Reuters, scrie Agerpres.Aceasta inseamna o suplimentare fata de cifra de 7,5 miliarde de euro anuntata saptamana trecuta…