- Numarul deceselor provocate în Italia de epidemia de coronavirus a crescut cu 27 în ultimele 24 de ore, ajungând la 79, a comunicat marti Agentia de protectie civila, transmit Reuters si dpa. În acelasi timp, au fost recenzate 2.502 cazuri de contaminare, fata de…

- Angelo Borelli a mai precizat ca numarul total al contaminarilor se ridica la 2.036, comparativ cu 1.694 in ziua precedenta, ceea ce inseamna o crestere cu 20%. Potrivit responsabilului italian, dintre pacientii initiali, 149 s-au insanatosit. In prezent, 908 pacienti sunt spitalizati, iar…

- Bilantul cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns miercuri la 357 de imbolnaviri, dintre care patru sunt copii. Pana acum, 11 persoane au murit, iar o persoana s-a vindecat. Cele mai multe cazuri confirmate sunt in Lombardia, unde numarul lor a ajuns la 259, Veneto cu 59 de cazuri,…

- Parlamentul European a recomandat angajatilor, care au calatorit in ultimele 14 zile in regiunile din nordul Italiei afectate de coronavirus, sa ramana acasa in autoizolare. Angajatii Parlamentului European sunt sfatuiti sa lucreze de acasa daca au calatorit recent in regiunile italiene Lombardia, Piemont,…

- Al treilea deces de coronavirus a fost anunțat duminica, in Italia. Bilanțul indica, de asemenea, ca numarul persoanelor infectate a trecut de 150. Cea de-a treia victima a coronavirusului in Italia este o pacienta care a murit in localitatea Crema din provincia Cremona, la Secția de Oncologie a spitalului…

- Numarul de infecții cu coronavirus in Italia a depașit 100, dupa ce duminica au fost confirmate 44 de cazuri noi, scrie CNN.Potrivit CNN, majoritatea cazurilor sunt concentrate in regiunile nordice din Lombardia (89 de cazuri), Veneto, Emilia Romagna și Piemonte, informeaza mediafax.ro.…