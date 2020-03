Stiri pe aceeasi tema

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat in noaptea de sambata spre duminica incetarea ''oricarei activitati de productie'' care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat in noaptea de sambata spre duminica incetarea ''oricarei activitati de productie'' care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei, relateaza AFP. Guvernul a decis sa ''inchida orice activitate de productie…

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat in noaptea de sambata spre duminica incetarea ''oricarei activitati de productie'' care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Premierul italian Giuseppe Conte a anuntat in noaptea de sambata spre duminica incetarea ''oricarei activitati de productie'' care nu va fi indispensabila pentru a garanta aprovizionarea cu bunuri esentiale a populatiei, relateaza AFP. Guvernul a decis sa ''inchida…

- Autoritatile din regiunea Moscovei, unde traiesc circa 7 milioane de oameni, le-au recomandat joi companiilor sa introduca lucrul de acasa pentru angajati ca masura de precautie in contextul epidemiei cu noul coronavirus Covid-19, a transmis agentia de presa Interfax, citand un comunicat al guvernatorului…

- Guvernul italian va aloca 25 miliarde de euro pentru a ajuta economia sa faca fata impactului epidemiei de coronavirus, a declarat miercuri premierul Giuseppe Conte, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Aceasta inseamna o suplimentare fata de cifra de 7,5 miliarde de euro anuntata saptamana trecuta…

- Autoritațile italiene au anunțat in aceasta dimineața ca vor inchide zone mari din nordul tarii, pentru a lupta impotriva propagarii epidemiei de coronavirus, a anuntat, duminica dimineata, premierul Giuseppe Conte, potrivit Reuters. Aceste masuri, fara precedent, vor afecta aproximativ 16 milioane…

- In Italia, sapte persoane au murit din cauza coronavirusului, iar 229 sunt infectate cu virusul ucigas. Ultima persoana decedata este un barbat in varsta de 62 de ani, care avea probleme de sanatate. In nordul Italiei sunt 11 localitati aflate in carantina, la intrarea si la iesirea din aceste zone…