- Cresterea numarului persoanelor infectate cu coronavirus a determinat Guvernul italian sa decida, duminica, inchiderea discotecilor in plin sezon turistic. Ordonanta a fost semnata de ministrul italian al Sanatatii si va intra avea efect pana pe 7 septembrie, potrivit Mediafax.

- Consiliul Legislativ a dat aviz negativ proiectului prin care se etapizeaza creșterea alocațiilor. Consiliul Legislativ a avizat negativ demersul Executivului de a crește in etape alocațiile pentru copii. Ministerul Justiției susține, de asemenea, ca Ordonanța de Urgența ar putea fi neconstituționala…

- La nivelul fiecarui judet, se va decide daca masca va fi purtata obligatoriu in aer liber Purtarea mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate devine obligatorie in tot mai multe judete din Romania, dupa ce Guvernul a imputernicit Comitetele judetene pentru situatii de urgenta sa decida cand…

- Orban a declarat ca în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgența de marți vor fi facute propunerile, urmând ca în ședința de guvern de miercuri sa fie adoptate. Printre acestea se numara purtatul maștii în aer liber în…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca s-ar putea impune obligativitatea maștii in aer liber, in spațiile in care este foarte aglomerat și a dat ca exemplu piețele. ”Am primit informații de la specialiști care arata ca exista și in aer liber spații unde se creeaza o mare aglomerație: in piețe, pe faleza…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters, potrivit…

- Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu a afirmat duminica seara despre romanii care poarta masca ca acestia „o poarta de dragul de a o purta, nu poarta masca convinsi ca trebuie sa se protejeze”. De asemenea, acesta a criticat Guvernul precizand ca raportarea cazurilor de persoane infectate cu…

- Guvernul lucreaza la un proiect de Ordonanța de Urgența privind acordarea de „tichete electronice pentru masa calda”, in valoare nominala de 180 de lei pe luna. Banii vor fi acordați, din fonduri europene, pentru urmatoarele categorii:Persoanele care au venituri la nivelul pensiei minime sociale,…