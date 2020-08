Italia închide de luni cluburile şi discotecile, iar purtarea măştilor devine obligatorie noaptea, în locurile aglomerate Numarul cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus din Italia, prima tara europeana care a fost grav afectata de epidemie, a fost saptamana trecuta de peste doua ori mai mare fata de cele inregistrate in urma cu trei saptamani, iar varsta medie a persoanelor care au contractat virusul a scazut sub 40 de ani, potrivit datelor oficiale. Noile reguli intra in vigoare luni si vor fi valabile pana la inceputul lunii septembrie. Purtarea mastilor va fi obligatorie intre orele 6 p.m. si 6 a.m. in zonele aflate in apropierea barurilor si puburilor si acolo unde este probabila aglomeratia. ”Nu putem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

