Guvernul italian pregateste un plan in cinci puncte pentru redeschiderea controlata a tarii, in conditiile in care epidemia de coronavirus se reduce, a declarat duminica ministrul sanatatii, Roberto Speranza, informeaza DPA.

Italia s-a confruntat cu cel mai grav focar din Europa, dar contagiunea incetineste si exista semne de nerabdare si de oboseala a izolarii in randul intreprinderilor si al populatiei, informeaza agerpres.ro.

