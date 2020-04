Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Doua noi DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Doua femei de 75 și 84 de ani au murit de coronavirus. Bilanțul morților a ajuns la 94 Doua noi DECESE provocate de COVID-19 au fost inregistrate in Romania: Doua femei de 75 și 84 de ani au murit de coronavirus. Bilanțul morților a ajuns…

- Virusul ucigaș din China continua sa faca victime și sa ia vieți in toata lumea. In Italia, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 727 de morți din cauza COVID-19. Bilanțul negru a ajuns la 13.155.

- Grupul de Comunicare Strategicpa a anunțat inca doua decese din cauza COVID-19. Este vorba despre doi barbați din județul Timiș, ambii pacienți aveau și alte boli. Bilanțul morților a ajuns la 46.„Deces 45 Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice…

- Coronavirusul nu ține cont de nimeni și de nimic! Virusul ucigaș din China continua sa faca din ce in ce mai multe victime. In Italia s-au inregistrat 889 morți 5974 noi cazuri in ultimele 24 de ore.

- Virusul ucigaș din China continua sa faca ravagii pe intreg globul. Bilanțul infectarilor crește de la o zi la alta, iar oamenii sunt din in ce mai panicați. Este și cazul unei sucevene din Spania, care a fost testata pozitiv cu COVID-19, dupa ce s-a imbrațișat cu o doctorița, intr-un gest de consolare…

- Numarul deceselor provocate de pandemia de coronavirus in Italia a crescut vineri cu inca 627, un record pentru o singura zi, astfel ca bilantul ajunge la 4.032 de morti, a anuntat Protectia Civila italiana, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. Italia depasise inca de joi China in bilantul total al…

- Numarul celor rapusi de coronavirus a ajuns la 1018. Anuntul a fost facut de Ministrul Sanatatii din China, care a precizat ca 43 de mii de oameni sunt in prezent contaminati, iar peste sapte mii dintre ei sunt in stare critica.

- Numarul deceselor confirmate provocate de coronavirus in China a trecut la 304 morti dupa ce autoritatile din provincia Hubei, focarul epidemiei, au anuntat duminica 45 de decese noi, scrie AFP. In briefingul cotidian de presa, comisia locala pentru sanatate a mai facut cunoscut ca au fost confirmate…