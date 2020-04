Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 35.000 de persoane din intreaga lume, dintre care aproape trei sferturi in Europa, si-au pierdut viata din cauza infectarii cu noul coronavirus, de la aparitia acestuia in decembrie, in China, potrivit unui bilant publicat luni de AFP, relateaza AFP, conform agerpres.ro.Ministrul…

- Virusul ucigaș din China nu ține cont de nimeni și de nimic! In Italia s-au inregistrat inca 812 morți in ultimele 24 de ore. Bilanțul persoanelor decedate s-a ridicat la 11.591, potrivit autoritaților italiene.

- Lucrurile devin din ce in ce mai rele pentru țara noastra. Bilanțul persoanelor care și-au pierdut viața din cauza virusului ucigaș din China a ajuns la 30! Ultimul caz, un barbat de 74 de ani din Hunedoara!

- Virusul ucigaș din China continua sa faca ravagii pe intreg globul. Bilanțul infectarilor crește de la o zi la alta, iar oamenii sunt din in ce mai panicați. Este și cazul unei sucevene din Spania, care a fost testata pozitiv cu COVID-19, dupa ce s-a imbrațișat cu o doctorița, intr-un gest de consolare…

- Bilantul epidemic a ajuns la 1.720 de morti in Spania si se inregistreaza 28.572 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile de la Madrid, citate de cotidianul El Mundo. In ultimele 24 de ore s-au...

- In ultimele 24 de ore Italia a inregistrat inca 627 de decese din cauza COVID-19, fiind cel mai mare numar de la debutul epidemiei, din aceasta țara. Bilantul ajunge, astfel, la 4.032 de morti, a anuntat Protectia Civila italiana. Italia depasise inca de joi China in bilantul total al deceselor. Pana…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.978 de morti in Italia, iar numarul total al persoanelor infectate pana acum este de 35.713, au anuntat miercuri seara autoritatile italiene. Serviciul de Protectie Civila a anuntat miercuri seara ca bilantul epidemic este de 2.978 de morti in Italia, iar…

- Epidemia de pneumonie virala din China a facut un mort la Shanghai, a anuntat duminica guvernul local, fiind prima victima a coronavirusului in metropola financiara a tarii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.