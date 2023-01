Stiri pe aceeasi tema

Produsul intern brut a scazut cu 0,2% fata de trimestrul anterior, in termeni ajustati, a declarat biroul federal de statistica. Un sondaj Reuters in randul analistilor estimase ca economia va stagna. In trimestrul precedent, economia germana a crescut cu 0,5%, potrivit datelor revizuite in sens pozitiv,…

Economia germana s-a contractat neasteptat in trimestrul patru din 2022, arata datele publicate luni, un semn ca cea mai mare economie europeana ar putea intra in recesiunea indelung prognozata, ca rezultat al invadarii Ucrainei de catre Rusia, transmit DPA si Reuters.

Cateva state membre UE, inclusiv Romania, Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare ''semnificativ'' mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, potrivit Reuters.

Romania și alte 11 state, printre care Belgia, Italia, Polonia si Slovenia, fac presiuni pentru o plafonare ''semnificativ'' mai scazuta a pretului gazelor naturale la nivelul UE, in conditiile in care blocul comunitar nu reuseste sa ajunga la un acord privind aceasta masura, transmite Reuters, potrivit…

Europa va intra in recesiune la iarna iar revenirea pe crestere nu se va intampla inainte de primavara anului urmator, a declarat luni comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Reuters, relateaza Agerpres.

Economia globala ar trebui sa evite o recesiune anul viitor, dar cea mai grava criza energetica din anii 1970 va declansa o incetinire brusca, Europa fiind cel mai puternic afectata, a spus OCDE, adaugand ca combaterea inflatiei ar trebui sa fie prioritatea principala a factorilor de decizie, transmite…

Noul Guvern de dreapta din Italia intentioneaza sa anunte luni cheltuieli suplimentare de aproximativ 30 miliarde de euro in bugetul pentru 2023, in special pentru reducerea impactului preturilor ridicate la energie, desi va amana unele din cele mai darnice promisiuni electorale, inclusiv reducerile…

Economia Marii Britanii s-a contractat cu 0,2% in trimestrul al treilea din 2022, semnaland ceea ce ar putea fi inceputul unei recesiuni lungi, transmite Reuters, potrivit news.ro.