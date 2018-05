Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, in cautarea unei solutii dupa esecul lui Giuseppe Conte in incercarea sa de a forma un guvern, l-a convocat luni dimineata pe economistul Carlo Cottarelli, a anuntat presedintia tarii, potrivit AFP si Agerpres. In varsta de 64 de ani, Carlo Cottarelli…

- Parlamentul din Turcia a aprobat propunerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan de a organiza alegeri prezidentiale si parlamentare in 24 iunie, cu aproape un an si jumatate mai devreme decat era programat, scrie Reuters.

- Directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a lansat joi un avertisment cu privire la riscurile de derapaj financiar si acumulare a datoriilor pentru tarile implicate in proiecte comune in cadrul strategiei "O centura, un drum", transmit AFP si Reuters.

- Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International, propune crearea unui "fond pentru zile negre" in zona euro, in ideea de a proteja statele membre si uniunea monetara de viitoarele crize economice, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Criptomonedele trebuie reglementate, a transmis Claudia Buch, vicepresedinte al Bundesbank, pentru agentia de stiri Reuters. Aceasta sustine ca nu crede ca monedele digitale sunt o amenintare la adresa stabilitatii financiare. Buch a spus ca speculatiile si volatiitatea din jurul monedelor…

- Guvernele si bancile centrale trebuie sa colaboreze in privinta dezvoltarii reglementarilor pentru cripto-active, pentru a preveni posibilitatea ca acestea sa devina un nou vehicul pentru spalarea de bani si finantarea terorismului, a afirmat, marti, directorul general al Fondului Monetar International…

- Nimeni nu are de castigat de pe urma unui razboi comercial, iar impactul macroeconomic al tarifelor vamale anuntate de SUA va fi semnificativ daca si alte state raspund cu impunerea propriilor tarife, a afirmat Christine Lagarde, directorul general al Fondului Monetar International (FMI), transmite…