Stiri pe aceeasi tema

- Noi masuri luate pentru romanii care fug din Italia! Vezi ce se intampla la granitele Romaniei Ce a adoptat CNSSU – „– suspendarea transportului rutier de persoane pentru toate cursele din și spre Italia pana in 31 martie – operatorii de transport care tranziteaza Italia au obilgația de a spune pasagerilor…

- Soția lui Cristi Chivu, Adelina, traiește la Milano cu fostul internațional roman și cu fiicele lor. Adelina Chivu a povestit intr-un interviu pe Instagram cum e viața in carantina și care e atmosfera pe strazi.

- Punctul de trecere al frontierei de la Nadlac, judetul Arad, a fost luat cu asalt de romanii care vor sa se intoarca in tara. Multi dintre ei, cei care vin Italia, trebuie sa fie introdusi in carantina. In judetul Arad insa nu mai sunt locuri de carantina. The post Vama Nadlac luata cu asalt. Nu mai…

- De marți dimineața a intrat in vigoare cea mai dura masura luata in Europa de la declanșarea epidemiei de coronavirus: Italia este declarata zona roșie și și-a inchis granițele.Carantina totala a fost anunțata aseara, de premierul Giuseppe Conte și inseamna ca peste 60 de milioane de cetațeni ai Italiei…

- Panica se intaleaza din ce in ce mai puternic si in Romania, iar multi dintre noi ne intrebam ce se va intampla atunci cand va fi instituita carantina generalizata, asa cum se intampla in Italia. Desigu, cu totii speram ca nu se va ajunge aici si incercam sa ne linistim cu putinele informatii optimiste…

- Autoritațile romane iau in calcul sa modifice ariile din Italia vizate de restricții la revenirea cetațenilor in țara, extinzandu-le, dupa ce primul caz confirmat de coronavirus in București este un barbat de 49 de ani care a revenit de la Roma, in 27 februarie, dintr-o zona care nu se afla sub incidența…

- Conform unui comunicat al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS), in scopul prevenirii imbolnavirilor și recuperarii capacitații de munca, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantina. Aceste reglementari sunt cuprinse in Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 158/2005…

- O moldoveanca, plecata la munca in Italia, se afla in carantina, pentru ca femeia de care avea grija a murit dupa ce a contractat virusul. Medicii i-au prelevat probe, iar rezultatele vor fi gata pana la sfarșitul zilei.