Italia impune teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China

- Regiunea Lombardia din nordul Italiei a inceput testarea obligatorie pentru COVID-19 a tuturor pasagerilor de pe zborurile venite din China, iar primele rezultate arata ca mai mult de jumatate dintre pasagerii testati sunt infectati.

- Italia a anunțat miercuri ca ia in considerare posibilitatea de a impune teste obligatorii de depistare a coronavirusului pentru vizitatorii din China, in urma exploziei numarului de cazuri in aceasta țara. Regiunea Lombardia a introdus deja testarea. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Italia a decis miercuri impunerea de teste COVID-19 obligatorii pentru toate persoanele sosite din China, tara confruntata cu o explozie a infectarilor dupa relaxarea brusca a restrictiilor, transmit agentiile AFP si Reuters. ”Aceasta masura este esentiala pentru a asigura supravegherea si detectarea…

- Taiwanul ii va testa impotriva COVID-19 pe cei care sosesc din China incepand cu data de 1 ianuarie, ca reactie in urma valului de infectari din a doua economie a lumii, a anuntat miercuri Guvernul din Taipei, alaturandu-se astfel mai multor tari care si-au intensificat controalele impuse turistilor…

- Japonia va impune teste Covid-19 pentru vizitatorii din China continentala, a anunțat marți premierul Fumio Kishida, ca raspuns la apropiata incetare a carantinei obligatorii la sosirea in China, anunțata de Beijing. Aceasta masura luata de Tokyo va intra in vigoare incepand de vineri. Vizitatorii din…

- China opereaza peste 100 de secții de poliție in intreaga lume cu ajutorul unor națiuni gazda, potrivit unui raport al organizației spaniole pentru apararea drepturile omului Safeguard Defenders, prezentat, duminica, in exclusivitate de CNN . Dupa ce in septembrie a anunțat identificarea a 54 de posturi…

- O candidata taiwaneza la primaria orasului Taipei a fost inculpata dupa ce a mituit alegatorii chemati la urne, oferindu-le teste anti-COVID fabricate in China, a anuntat marti parchetul, scrie Agerpres care citeaza France Presse.

