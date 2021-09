Italia impune obligativitatea pașaportului COVID pentru toți angajații, inclusiv cei din privat Italia se pregateste sa impuna obligativitatea pasaportului verde COVID-19 pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare, urmand sa devina prima tara europeana care ia o astfel de decizie, transmite Reuters. Italia se afla printre statele care au impus acest pasaport – dovada ca o persoana a primit cel putin o doza […] The post Italia impune obligativitatea pașaportului COVID pentru toți angajații, inclusiv cei din privat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

