- Polonia va lua masuri pentru a rupe legaturile economice cu Moscova, a declarat, vineri, prim-ministrul polonez, totul intr-un proces de „dezrusificare” ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Reuters .Amintirile deceniilor de dominație sovietica dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial sunt…

- Invazia ordonata de Vladimir Putin in Ucraina a generat nu doar numeroase victime in randul militarilor si civililor, ci si un val fara precedent de pagube materiale. Consecintele economice si la nivelul infrastructurii din tara vecina se vor agrava pe masura ce atacul trupelor rusesti se intensifica.…

- Reuniți la Versaille, liderii europeni ar fi decis ca Ucraina sa poata incepe procedurile de aderare la Uniunea Europeana, a transmis vineri dimineața Gitanas Nauseda, președintele Lituaniei. „Noapte istorica la Versaille. Dupa cinci ore de discuții aprinse, liderii UE au spus „da” eurointegrarii Ucrainei.…

- Premierul moldovean Natalia Gavrilița a indemnat comunitatea internaționala, intr-un interviu acordat duminica CNN , sa ofere mai mult ajutor in criza umanitara provocata de refugiații ucraineni, care-și parasesc țara cu miile in urma razboiului declanșat de Rusia. „Asistam la o criza umanitara extraordinara”,…

- Premierul pakistanez Imran Khan i-a atacat, duminica, pe emisarii occidentali din Islamabad, care saptamana trecuta au cerut Pakistanului sa condamne acțiunile Rusiei in Ucraina, intrebandu-i daca cred ca Pakistanul este „sclavul” lor. Șefii a 22 de misiuni diplomatice, inclusiv ai statelor membre ale…

- Statele membre ale Uniunii Europene și-ar putea inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Uniunea Europeana ar putea interzice intregul sau spațiu aerian companiilor rusești, ca parte a unui nou set de sancțiuni, care va fi discutat duminica, 27 februarie, de miniștrii de Externe ai celor 27,…

- Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete privind reducerea riscurilor…

- n 2021, consumul de gaze in Europa a crescut cu 5,5%, la 552 miliarde metri cubi (bcm), estimeaza IEA. Totusi, cererea ar urma sa scada in 2022 cu aproximativ 4,5%, la 527 bcm, in urma reducerii arderii gazelor in sectorul energiei, care ar putea scadea cu 6% fata de 2021, previzioneaza IEA."Producerea…