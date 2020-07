Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agentiile Reuters si…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a declarat, vineri, ca toti cetatenii care in ultimele 14 zile au fost in Romania si Bulgaria, vor trebui sa stea in carantina la revenirea in Italia.

- Italia este cea de a 21-a tara europeana care impune restrictii romanilor la intrarea pe teritoriul ei. Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile. Potrivit…

- Cetațenii care vin din Romania și Bulgaria in Italia vor intra in carantina, a anunțat ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, citat de La Repubblica . El a precizat ca a semnat un ordin in acest sens și este valabil pentru cei care au fost in cele doua țari in ultimele 14 zile. „Aceasta…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat, vineri, ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agentiile Reuters…

- Un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile a fost semnat, vineri, de ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza. Autoritațile din aceasta țara au anunțat ca decizia este menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters. ”Virusul…

- UPDATE – Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmit agentiile…